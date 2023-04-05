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Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik

Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları ile ilgili bir açıklama paylaştı.

Giriş: 05.04.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüzden Açıklama

02.04.2023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

HANIMEFENDİ’nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF’nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz.

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