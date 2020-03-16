Beşiktaş'tan korona virüs tedbiri

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ' Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.

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