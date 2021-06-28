5 Temmuz'da topbaşı yapacak olan Beşiktaş’ta gözler transfere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu tarihe kadar en az 2-3 futbolcunun takıma katılmasını istiyor.

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, hafta içinde bu transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Yabancı sayısının 8+6 olması nedeniyle yerli oyuncuya yönelen yönetim, Kenan Karaman ile yaptığı görüşmelerde belli bir noktaya geldi. Uzun süre önce milli futbolcu ile temaslara başlayan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onay vermesi sonrasında süreci hızlandırdı.

27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya yakın olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin son görüşmeyi yaparak bu transferi bitirmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın’ın yönetimle bir araya gelerek yapılacak transferlerle ilgili geniş bir rapor vereceği de gelen haberler arasında.

Deneyimli çalıştırıcı, takviye istediği mevkileri ve kadrosuna katmayı planladığı futbolcuların alternatifli listesini yönetime iletecek.