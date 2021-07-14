Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş yeni sezonda giyeceği formaları görücüye çıkarırken siyah-beyazlıların açıklamasında Kenan Karaman'ın transferi sehven 'duyuruldu'

Beşiktaş'ın resmi internet sitesindeki "adidas, Beşiktaşımızın 2021-2022 Sezonu Formalarını “Beşiktaş Sensin” Diyerek Taraftarlarla Buluşturdu" başlıkla yayınlanan açıklama metninde Beşiktaş'la anlaşma sağladığı belirtilen Kenan Karaman'ın adı da kullanıldı.

Siyah-beyazlıların metninde "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın oyuncuları; Sevgi Çınar, Berna Yeniçeri, Nazlı Örnek ile Futbol A Takımımızın oyuncuları Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Kenan Karaman’ın tanıttığı formalar, saatler tam 19:03’ü gösterdiğinde teknedeki dev torsolarda açılarak, ilk olarak Beşiktaşımızın evi olarak benimsediği Boğaz’da basının beğenisine sunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kenan Karaman'ın adı 19.30 sularında yapılan güncellemeyle metinden kaldırıldı.