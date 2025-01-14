Beşiktaş'tan kanat ve forvet hamlesi

Yaz transfer döneminde kanat takviyesini gerçekleştiremeyen Beşiktaş, gözünü devre arasına çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ile birlikte İspanya'dan da Espanyol'un Serginho'ya ilgisinin olduğu belirtildi.

REKLAM advertisement1

Viborg'ta bu sezon 15 maçta süre bulan Serginho 3 gol attı ve 13 asist yaptı.

Asıl mevkisi sol kanat olan 23 yaşındaki futbolcu, on numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro olarak gösterilen Serginho'nun kulübü Viborg ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'a forvet için ise Polonya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Habere göre Beşiktaş, Dinamo Zagreb forması giye Sandro Kulenovic'i gündemine aldı.

Polonya ekibi Legia Varşova'nın da peşinde olduğu 25 yaşındaki golcünün Hırvat ekibinden yeni sözleşme teklifi beklediği ve Bruno Petkovic'in sakatlığı sonrası kulüpteki tek forvet olan Kulenovic'in yönetim tarafından da kaybedilmek istenmediği yazıldı.

1.91 boyundaki Sandro Kulenovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 14 gol kaydetti.