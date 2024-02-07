Beşiktaş'tan Insigne bombası!
Beşiktaş'ta James Rodrigues'ten sonra bu bölgeye yapılacak takviye için yeni bir yıldız daha gündeme geldi.
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İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlıların uzun yıllar Napoli'de forma giyen, 2022'den bu yana MLS ekibi Toronto'da görev yapan Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
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Asıl mevkisi sol kanat olsa da ofansif orta saha olarak da forma giyen 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, MLS'de Toronto takımında forma giyiyor.
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Beşiktaş'ın James Rodrigues transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşın Lorenzo Insigne ile temas kurduğu gelen bilgiler arasında.
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Toronto formasıyla bugüne kadar 33 resmi maça çıkan Insigne, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
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İtalyan oyuncu Napoli formasıyla 434 maçta 122 gol atarken, 95 de asist yaptı.
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Kariyerinde 588 resmi maça çıkan Insigne bu dönemde rakip fileleri 192 kez havalandırırken, 119 da asist yaptı ve toplamda 311 gole katkı sağladı.
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İtalyan futbolcu, A Milli Takım formasıyla da 54 maçta 10 gol atmayı başardı.