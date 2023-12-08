Beşiktaş'tan iki yeni görevlendirme! Emrah Bayraktar...
Beşiktaş Kulübü, Futbol Takımları Genel Koordinatör Danışmanlığına Emrah Bayraktar, Futbol Takımları Genel Koordinatör Yardımcılığına ise Emir Şiranlı'nın getirildiğini duyurdu.
Giriş: 08.12.2023 - 20:55 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:55
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bayraktar ve Şiranlı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba’ya bağlı olarak görev alacaklardır. Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı’yaŞiranlı’ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.