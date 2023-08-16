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        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım: Kod Adı: Şafak Operasyonu

        Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş, yeni bir transfer için ateşi yaktı. Sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarını heyecanlandıran siyah-beyazlı ekibin paylaşımı neden yaptığı ise merak konusu oldu...

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 09:34
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        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
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        Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferini açıkladıktan sonra, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yaptı.

        İngiliz kulübü Norwich ile Milot Rashica için anlaşan ve Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı.

        06:07'de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kod Adı: Şafak Operasyonu" paylaşımı ile yeni transfer için mesaj verildi.

        Siyah-beyazlı kulübün bu paylaşımının ardından Beşiktaş taraftarları büyük heyecan yaşadı. Beşiktaşlı bazı taraftarlar bu paylaşımın, Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos için yapıldığını düşündü. Bazı taraftarlar ise Anderson Talisca'nın geri döneceğini iddia etti.

        Transferde gaza basan Beşiktaş'ın, gün içerisinde yeni bir paylaşım daha yapması bekleniyor.

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