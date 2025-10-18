Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya başlangıç vuruşunu yaparken tüm takım aynı anda rakip yarı sahaya geçti.

Milli arada çalışılan taktiklerden biri olan bu durumun özellikle iç saha maçlarında sık sık tekrarlanacağı ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından önde oyunu takıma benimsetmeye devam ederken bu taktik de bu yöndeki çalışmalardan birisi oldu.