Beşiktaş'tan santrayla hücum!
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşması başlar başlamaz ilginç bir taktik uyguladı. Tam 7 siyah-beyazlı oyuncunun santra düdüğüyle birlikte ok gibi fırlayarak Gençlerbirliği ceza sahasına doğru koşması dikkat çekti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya başlangıç vuruşunu yaparken tüm takım aynı anda rakip yarı sahaya geçti.
Milli arada çalışılan taktiklerden biri olan bu durumun özellikle iç saha maçlarında sık sık tekrarlanacağı ifade edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından önde oyunu takıma benimsetmeye devam ederken bu taktik de bu yöndeki çalışmalardan birisi oldu.