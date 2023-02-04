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Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş cevap: "Palavra!"

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın dün akşam resmi sitesinden yaptığı açıklamaya cevap verdi. Siyah-beyazlıların paylaştığı videoda 'Palavra' ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Giriş: 04.02.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'tan Galatasaray'a flaş cevap:
HABERTURK.COM

Beşiktaş'tan Galatasaray'a bir cevap daha geldi.

Galatasaray'ın yaptığı "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." şeklinde cevap veren siyah-beyazlılar, bu kez "Palavra" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

Beşiktaş ayrıca gece saatlerinde de bir paylaşım yapmış ve "Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş'ı." ifadelerini kullanmıştı.

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