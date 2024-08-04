Beşiktaş'tan Galatasaray'a: Bir dahakine edebinle sevin!

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Beşiktaş Kulübü, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı maçın ardından yaptığı 'salıncak' paylaşımına sert bir gönderme yapan Beşiktaş, "Kartal'ı salıncağa koymaya kimsenin gücü yetmez! Bir dahakine edebinle sevin." ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı;

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini başlattığı Samsun'a çıkmadan önce değerli annesi ve kız kardeşini, silah arkadaşlarının kurmuş olduğu ve Akaretler'de kapı komşuluğunu yaptığı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne emanet etmiştir.

REKLAM Anlaşılacağı üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kurulduğu günden beri yalnızca vatanına ve milletine yürekten bağlı cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla aynı davanın içinde yer almış, sonucunda da milli irademizin nişanesi olan şanlı cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. Kendi iç sorunlarını örtbas etmek ve kitlelerini konsolide etmek için ezeli rakibine saygısızlık yapanlar, Türk sporunun temiz kalmasından çok, daha da kirlenmesine hizmet etmektedirler. Yetkililer, söylemlerine göre haberlerinin olmadığı ve "bir çalışanlarının hazırladığı" malum içerikten dolayı paylaşımın ardından özür dilemişler ve gönderinin derhal kaldırılacağını beyan etmişlerdir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kendini kimseden özür dileyecek konuma düşürmez. Ülkenin kurtarıcı ve kurucu iradesinin en önemli paydaşlarından biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne hiçbir hadsiz el dokunamaz, hiçbir kirli ağız leke konduramaz. Her taraftar; takımının maçını heyecanla bekler, kazanmasını hayal eder. Sadece bizler, takımımızın nasıl oynayacağını ve nasıl kazanması gerektiğini deklare ederiz: "Şerefinle oyna, hakkınla kazan!" Herkesin ezberinde olan bu şiarımıza sizler için tavsiye olması adına bir cümle daha ilave ederek manifestomuzu sonlandırıyoruz.

Bir dahakine edebinle sevin."