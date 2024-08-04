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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray'a: Bir dahakine edebinle sevin! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Galatasaray'a: Bir dahakine edebinle sevin!

        Beşiktaş Kulübü, Süper Kupa maçının ardından Galatasaray'a yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı maçın ardından yaptığı 'salıncak' paylaşımına sert bir göndermede bulunarak, "Kartal'ı salıncağa koymaya kimsenin gücü yetmez! Bir dahakine edebinle sevin." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:28
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        Beşiktaş'tan G.Saray'a: Edebinle sevin!
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        Beşiktaş Kulübü, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

        Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı maçın ardından yaptığı 'salıncak' paylaşımına sert bir gönderme yapan Beşiktaş, "Kartal'ı salıncağa koymaya kimsenin gücü yetmez! Bir dahakine edebinle sevin." ifadelerini kullandı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı;

        "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini başlattığı Samsun'a çıkmadan önce değerli annesi ve kız kardeşini, silah arkadaşlarının kurmuş olduğu ve Akaretler'de kapı komşuluğunu yaptığı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne emanet etmiştir.

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        Anlaşılacağı üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kurulduğu günden beri yalnızca vatanına ve milletine yürekten bağlı cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla aynı davanın içinde yer almış, sonucunda da milli irademizin nişanesi olan şanlı cumhuriyetimiz ilan edilmiştir.

        Kendi iç sorunlarını örtbas etmek ve kitlelerini konsolide etmek için ezeli rakibine saygısızlık yapanlar, Türk sporunun temiz kalmasından çok, daha da kirlenmesine hizmet etmektedirler.

        Yetkililer, söylemlerine göre haberlerinin olmadığı ve "bir çalışanlarının hazırladığı" malum içerikten dolayı paylaşımın ardından özür dilemişler ve gönderinin derhal kaldırılacağını beyan etmişlerdir.

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kendini kimseden özür dileyecek konuma düşürmez. Ülkenin kurtarıcı ve kurucu iradesinin en önemli paydaşlarından biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne hiçbir hadsiz el dokunamaz, hiçbir kirli ağız leke konduramaz.

        Her taraftar; takımının maçını heyecanla bekler, kazanmasını hayal eder. Sadece bizler, takımımızın nasıl oynayacağını ve nasıl kazanması gerektiğini deklare ederiz: "Şerefinle oyna, hakkınla kazan!"

        Herkesin ezberinde olan bu şiarımıza sizler için tavsiye olması adına bir cümle daha ilave ederek manifestomuzu sonlandırıyoruz.

        Bir dahakine edebinle sevin."

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