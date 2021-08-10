Beşiktaş'ta golcü arayışları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu doğrultuya göre Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Batshuayi için girişimlere başlandığı öğrenildi.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta iki gol ve iki asistlik performans göstermişti.