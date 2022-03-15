Beşiktaş'tan forma sponsoru hamlesi!

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, kripto varlık platformu Rain ile göğüs sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Şirket ile 2022-23 ve 20223-24 sezonları için göğüs sponsorluğu konusunda anlaşan siyah-beyazlıların 2 yıl için 14 milyon dolar civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

BEKO SIRT SPONSORU OLACAK

Beşiktaş'ın 2 sezondur göğüs sponsoru olan Beko'nun ise sırt kısmına geçeceği kaydedildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Rain ile forma sponsorluğu dışında kripto para ve Fan Token alanlarında da işbirliği yapacağı ifade edildi.

Taraflar arasında yarın Vodafone Park'ta 11.30'da imza töreni düzenlenecek.