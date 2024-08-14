Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!

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Danimarka'nın Bold internet sitesinde yer alan habere göre Lerager siyah-beyazlılar ile diyalog halinde.

Taraflar arasında olası bir anlaşmanın gerçeğe dönüşebilmesi için ise şu anda çözülmesi gereken bir engel bulunduğu belirtildi.

Süper Lig'de 14 yabancı oyuncu sınırı bulunduğu ve bu nedenle Lukas Lerager'e yer açılabilmesi için Beşiktaş'ın başka bir yabancıyı göndermesi gerektiği ifade edildi. Kopenhag'ın elden çıkartmak istediği belirtilen futbolcunun bu yüzden beklemeye geçtiği kaydedildi.