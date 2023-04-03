Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe'yle aradaki farkı 2 puana indirdi.

Maçın ardından ilk olarak Ebru Gündeş'in 'Akıllı ol' şarkısını paylaşan siyah-beyazlılar daha sonra ise golleri atan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'ın fotoğraflarının yer aldığı görseli paylaştı. Beşiktaş'ın bu paylaşımında ise "İstanbul'un Efendisi" başlığı kullanıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından Enner Valencia göndermesi yaptı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından daha sonra "Sahura kadar buradayız." paylaşımı gelirken Pancu'nun kaleye geçtiği 10 kişilik galibiyet hatırlatılarak "Kadıköy Rutini." paylaşımları yapıldı.

Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Beşiktaş Kulübü, "Anlık Kadıköy metrosu." ifadesiyle video ile gönderme yaptı.