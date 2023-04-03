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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye arka arkaya göndermeler!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti ve zirve yarışına ortak oldu. Siyah-beyazlılar derbi sonrasında Fenerbahçe'ye olay göndermelerde bulundu

Giriş: 03.04.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye arka arkaya göndermeler!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 10 kişi kaldığı derbiyi 4-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, 1 maçı eksik olan Fenerbahçe'yle aradaki farkı 2 puana indirdi.

ÜST ÜSTE GÖNDERMELER!

Oyuna sonradan giren Redmond ve Cenk'in önderliğinde 3 puana uzanan Beşiktaş maç sonrasında ezeli rakibine flaş göndermelerde bulundu.

Maçın ardından ilk olarak Ebru Gündeş'in 'Akıllı ol' şarkısını paylaşan siyah-beyazlılar daha sonra ise golleri atan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'ın fotoğraflarının yer aldığı görseli paylaştı. Beşiktaş'ın bu paylaşımında ise "İstanbul'un Efendisi" başlığı kullanıldı.

"ANLIK KADIKÖY METROSU"

Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Beşiktaş Kulübü, "Anlık Kadıköy metrosu." ifadesiyle video ile gönderme yaptı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından daha sonra "Sahura kadar buradayız." paylaşımı gelirken Pancu'nun kaleye geçtiği 10 kişilik galibiyet hatırlatılarak "Kadıköy Rutini." paylaşımları yapıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından Enner Valencia göndermesi yaptı.

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