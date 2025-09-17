Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçında VAR tepkisi!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyona yer verilerek, "Ne var, ne yok Onur Özütoprak" ifadeleri kullanıldı.

İşte o pozisyon:

VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi Alper Akarsu'yu uyararak Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesine neden olmuştu. Beşiktaş ise Orkun'un kırmızı kartının iptali için TFF'ye başvurmuştu.