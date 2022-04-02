Beşiktaş'tan Emirhan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konduğunu açıkladı.

Kulüp sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konmuştur. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.