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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş'tan Egehan Arna ve Matt Mitchell açıklaması - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Egehan Arna ve Matt Mitchell açıklaması

        Beşiktaş Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile oynanan maçta sakatlanan Egehan Arna ve Matt Mitchell'ın son durumunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 21:58
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        Beşiktaş'tan Egehan ve Mitchell açıklaması
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşan Beşiktaş'ta Egehan Arna ile Matt Mitchell, mücadelede sakatlanarak oyuna devam edememişti. Kaptan Egehan Arna'nın sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı.

        Siyah-beyazlı kulüpten iki oyuncunun sakatlığına dair şu açıklama yapıldı:

        "Beşiktaş Basketbol Takımımızın Basketbol Süper Ligi´nde dün Darüşşafaka ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaptanımız Egehan Arna´nın yapılan kontroller neticesinde sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması tespit edilmiştir. Arna´nın tedavisine başlanmıştır. Aynı karşılaşmada sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kalan oyuncumuz Matt Mitchell´ın da tedavisine başlanmış olup, Badalona karşılaşmasında oynama durumu maç günü yapılacak kontroller sonrasında belli olacaktır."

        Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçında deplasmanda Darüşşafaka'ya 64-61 yenilmişti.

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