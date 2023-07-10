Beşiktaş'tan Dusan Tadic bombası! Harekete geçilecek
Beşiktaş, hücum hattı için Ajax'la yollarını ayırması beklenen Dusan Tadic'i gündemine aldı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
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Siyah-beyazlılar, Ajax forması giyen Dusan Tadic'i gündeme aldı.
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Kartal, Ajax ile ayrılma aşamasına gelen Sırp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
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34 yaşındaki oyuncunun Hollanda ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi var.
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Siyah-beyazlılar, Tadic'in Ajax ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
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Bu durumun gerçekleşmesi halinde Tadic'e resmi teklif yapılacak.
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Hollanda ekibi sözleşme feshini gerçekleştirmez ve bonservis bedeli talep ederse görüşmeler duracak.
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Son 5 sezon Ajax'ta forma giyen ve takım kaptanı olan Sırp oyuncu, 241 maçta 105 gol attı, 112 asist yaptı.
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Tadic geçen sezon ise 47 maçta 13 gol, 21 asist ile takıma önemli katkı sağladı.
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