Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım: Rachid Ghezzal...
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıkları için yaptığı paylaşımda kadro dışı isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın fotoğrafını da paylaştı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde salondaki aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Aynı zamanda kulüp sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakıldığı açıklanan Rachid Ghezzal'ın da takımla birlikte çalışmalara başladığını fotoğraf ile paylaştı: