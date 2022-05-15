Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Cyle Larin ve Josef de Souza'nın golleriyle 2-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu skorla bu sezon 15. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip puanını 58'e çıkardı.
BEŞİKTAŞ İLK YARIDA 9 KİŞİ KALDI
Beşiktaş'ta ilk sarı kartını 9. dakikada gören Roiser, 19. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Siyah-beyazlı ekipte Josef de 32. dakikada sarı kart gördüğü pozisyonda VAR'dan gelen uyarı üzerine kırmızı kartla cezalandırıldı.
Müsabakayı 9 kişi tamamlayan siyah-beyazlı ekip Süper Lig'de daha önce 2019-2020 sezonunda Gaziantep FK karşısında aynı durumu yaşamıştı. 14 Eylül 2019'da oynanan karşılaşmada Domagoj Vida ve Muhammed Elneny'nin kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olmuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, maçın hemen başında Welinton Souza'nın sakatlanmasıyla zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Ismael, Welinton'un yerine 12. dakikada Necip Uysal'ı oyuna sürdü.
DEPLASMANDA 5. GALİBİYET
Süper Lig'de bu sezon dış saha maçlarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Dış sahada 23 puan toplayan Beşiktaş, 24 gol atıp kalesinde 25 gol gördü.
Dış sahada Yukatel Kayserispor'un ardından Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez deplasmanda üst üste kazandı.
GÖZTEPE EVİNDE SON MAÇTA KAYIP
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki son müsabakasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İzmir temsilcisi Süper Lig'de galip gelemediği son 14 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi.
Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Adis Jahovic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
SAHAYA MADDELER ATILDI
Karşılaşmanın 79. dakikasında Beşiktaşlı Emre Bilgin'in koruduğu kalenin arkasındaki tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Ümit Öztürk oyunu bir süre durdurarak saha kenarındaki dördüncü hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu görevlisiyle görüştü.
Göztepeli oyuncular, yabancı maddeleri saha dışına çıkarırken, atılan maddeler nedeniyle anons yapıldı.
Müsabakayı 12 bin 200 kişi takip etti.
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