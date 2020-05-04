Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Haber Global'e konuşan Kocadağ, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün son durumunu değerlendirdi. Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Benim oyunculardan aldığım izlenime göre, Caner ve Gökhan ilk olarak bizimle görüşecekler. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporuyla değerlendirip bir karar vereceğiz. Şartlarımıza uyarsa Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz. Anlaşamazsak da zaten serbest kalacaklar."

"OĞUZHAN ARAMIZA KATILACAK"

"Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Hollanda onun için bir hava değişimi oldu. Seneye aramıza katılacak."

N'SAKALA İLE GÖRÜŞME VAR MI?

"Çok futbolcuyla temas halindeyiz ama basında yazıldığı gibi anlaşma yok. Görüşme aşamasındayız. Acele etmeyeceğiz. Önce piyasayı görelim."