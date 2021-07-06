Beşiktaş'tan Burak Kapacak girişimi

Beşiktaş transfer listesine Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı dahil etti.

Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı.

21 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı. (NTV Spor)