Beşiktaş'tan Boyd ve Kagawa açıklaması

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Naibi, Boyd ile ilgili "Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz" dedi.

"MARCELO KALACAK"

Naibi, taraftarların çok istediği eski oyuncuları Marcelo için ise "Marcelo'dan kulübü memnun. Taraftarımız kendisini özledi biliyoruz ama kendisi de Lyon'da devam etmek istiyor. Eğer bir ki bir gün Marcelo ile ilgili uygun şartları olursa kendisinin ülkemize dönmesini isteriz ama bu yaz için böyle bir şey mümkün gözükmüyor" diye konuştu.

"KAGAWA, İSPANYA OLMAZSA..."

Naibi, son olarak Shinji Kagawa transferi için ise şunları söyledi: "Kagawa'nın bize gelmeden evvel de İspanya'da oynama hayali vardı. İspanya'da kontrat arayacak. İstediği kontratı bulursa orada devam edeceğini düşünüyorum. Teknik ekibin isteği dooğrultusunda Kagawa transferini gerçekleştirebiliriz."