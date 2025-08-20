Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., bedelli sermaye artırımına ilişkin elde edilen fonun kullanım yerlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı.

Siyah-beyazlılar, sermaye artışından elde edilecek gelirin %97'sinin Bankalar Birliği'nden çıkmak için kullanılacağını KAP'a bildirdi.

Kulübün açıklamasına göre, toplam 6 milyar 325 milyon 267 bin TL tutarındaki kaynağın büyük bölümü borçların kapatılmasına ayrılacak. Fonun %97,63’lük kısmı (6 milyar 175 milyon 126 bin TL) konsorsiyum kredi ödemelerinde kullanılacak.

Geriye kalan %2,37’lik bölüm (150 milyon 141 bin TL) ise futbolculara, teknik ekibe ve personele yapılacak ödemelerin yanı sıra bonservis giderleri ve diğer cari ödemelerde değerlendirilecek.