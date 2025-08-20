Habertürk
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!

        Beşiktaş, sermaye artışından elde edilecek gelirin %97'sinin Bankalar Birliği'nden çıkmak için kullanılacağını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 18:29 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:29
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., bedelli sermaye artırımına ilişkin elde edilen fonun kullanım yerlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı.

        Siyah-beyazlılar, sermaye artışından elde edilecek gelirin %97'sinin Bankalar Birliği'nden çıkmak için kullanılacağını KAP'a bildirdi.

        Kulübün açıklamasına göre, toplam 6 milyar 325 milyon 267 bin TL tutarındaki kaynağın büyük bölümü borçların kapatılmasına ayrılacak. Fonun %97,63’lük kısmı (6 milyar 175 milyon 126 bin TL) konsorsiyum kredi ödemelerinde kullanılacak.

        Geriye kalan %2,37’lik bölüm (150 milyon 141 bin TL) ise futbolculara, teknik ekibe ve personele yapılacak ödemelerin yanı sıra bonservis giderleri ve diğer cari ödemelerde değerlendirilecek.

