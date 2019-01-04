Geçen haftalarda Beşiktaş'la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve bonservisini eline alan Portekizli yıldız savunmacı Pepe'nin yeni durağı belli oluyor! Daha önce Monaco'nun da resmen talip olduğu tecrübeli stoper, ülkesine dönüyor!

Portekiz'de yayın yapan Record'un haberine göre; Pepe'nin menajeriyle görüşme gerçekleştiren Portolu yöneticiler, tecrübeli stoper için teklifini iletti.

Ülkesi Portekiz'e dönmek isteyen ve Porto'nun teklifine sıcak bakan Pepe, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.

2007 yılında Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Pepe, bu transferin resmiyet kazanması halinde 12 yıl sonra eski takımına geri dönmüş olacak.