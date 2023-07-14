Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Beşiktaş'tan Arsenal'e resmi teklif! İşte yanıtı...

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a İngiltere'den cevap geldi

        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2023 - 10:21
        • 1

          The Athletic'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Arsenal'in kadroda düşünmediği Rob Holding için 2,5 milyon euro'luk teklif yaptı.

        • 2

          27 yaşındaki İngiliz stoper için önerilen bedeli düşük bulan Arsenal'in bu teklifi reddetme kararı aldığı öğrenildi.

        • 3

          Bolton altyapısında yetişen Holding, 2016 yılında 3 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.

        • 4

          Premier League kariyerinde 98 maça çıkan tecrübeli stoper, 2 gol attı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        3 yeni halka arz geliyor
        3 yeni halka arz geliyor
        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
        Kuraklık alarmı bu kez Karadeniz'de!
        Kuraklık alarmı bu kez Karadeniz'de!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Galatasaray ve transfer açıklaması!
        Galatasaray ve transfer açıklaması!
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler