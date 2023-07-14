Beşiktaş'tan Arsenal'e resmi teklif! İşte yanıtı...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a İngiltere'den cevap geldi
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The Athletic'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Arsenal'in kadroda düşünmediği Rob Holding için 2,5 milyon euro'luk teklif yaptı.
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27 yaşındaki İngiliz stoper için önerilen bedeli düşük bulan Arsenal'in bu teklifi reddetme kararı aldığı öğrenildi.
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Bolton altyapısında yetişen Holding, 2016 yılında 3 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu.
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Premier League kariyerinde 98 maça çıkan tecrübeli stoper, 2 gol attı.