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Beşiktaş'tan antrenmanda sakatlanan Oğuzhan Akgün için açıklama

Beşiktaş'ın Antalya'da gerçekleştirdiği kampta sakatlanan Oğuzhan Akgün'ün köprücük ve kürek kemiği eklem kapsülünde gerilme ve yırtık tespit edildi

Giriş: 06.12.2022 - 23:42 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'tan antrenmanda sakatlanan Oğuzhan Akgün için açıklama

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya kampında yaptığı antrenmanıyla devam etti. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün omzundan sakatlandı ve gözyaşlarıyla kenara geldi.

Antrenmanda, Gedson Fernandes ile ikili mücadeleye giren Oğuzhan Akgün, yere düştü ve omzundan sakatlandı. Tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen genç oyuncu, antrenmana devam edemedi.

Omzundan sakatlanan 21 yaşındaki futbolcu, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşerek çalışmaya devam edemeyen Oğuzhan Akgün'ün MR görüntülemesinde köprücük kemiği-kürek kemiği eklem kapsülünde gerilme ve yırtık saptandığı belirtildi.

Açıklamada genç futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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