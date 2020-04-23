Beşiktaş'tan anlamlı 23 Nisan videosu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle spor kulüpleri özel videolar hazırladı. Beşiktaş Kulübü de hazırladığı videoda kendi sporcularına yer verdi. Kulübün bünyesinde bulunan her branşta yer alan çocuk sporcuların yer aldığı videolardan kolay yapan siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı sporcuların 23 Nisan mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."