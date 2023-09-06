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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Saiss, Al Shabab'a kiralandı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Saiss, Al Shabab'a kiralandı

        Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Al-Sadd'a transfer olan Romain Saiss, kiralık olarak takımdan ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:25
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        Saiss maça çıkmadan başka takıma transfer oldu
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        Beşiktaş'tan Katar temsilcisi Al Sadd'a 1,5 ay önce transfer olan 33 yaşındaki Faslı futbolcu Romain Saiss'in Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'a kiralandığını açıklandı.

        Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla transfer duyuruldu.

        Beşiktaş'ın 24 Temmuz'da yollarını ayırdığı Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.

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