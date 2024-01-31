Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan için sakatlık açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan için sakatlık açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

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Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."

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SALİH UÇAN'IN DURUMU HAKKINDA DA AÇIKLAMA

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada deneyimli futbolcunun uyluk üst iç adelesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."