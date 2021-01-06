Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda "İyi günde kötü günde Beşiktaş ailedir." ifadelerine yer verildi.

Annesinin cenaze töreni sonrası İstanbul'a dönen Aboubakar'ın görüntülerine yer verilen paylaşımda, siyah-beyazlı oyuncuların Kamerunlu futbolcuyu karşılamaları da yer aldı.