Beşiktaş'tan 23 Nisan'a özel organizasyon

İHA

Beşiktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Nevzat Demir Tesisleri’nde organize ettiği etkinlik ile kutladı. Organizasyonda konuşan Beşiktaşlı oyuncular Cenk Tosun ve Salih Uçan, açıklamalarda bulundu.

Yapılan organizasyonun güzel bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Cenk Tosun, “Güzel bir gün oluyor. Kulüp olarak düzenlenen bu organizasyona biz de çocuklarımızı getirdik. Dışarıdan katılan çocuklar da var. Depremzede çocuklarımız da bu yıl etkinlikte yer aldı. Çocuklarımızı bu şekilde mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor. Gerçekten birlik ve beraberlik içinde güzel bir atmosfer oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlik sayesinde güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Salih Uçan ise, “Herkesin bayramını kutluyorum. Kulübümüz böyle bir program düzenledi. Çok da iyi oldu. Ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçirdiğimiz bir gün yaşıyoruz. Milletimizin Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım” açıklamalarında bulundu.

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