Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan Caner Erkin ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.