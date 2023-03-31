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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş: 31.03.2023 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
DHA

Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe´nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00´de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

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