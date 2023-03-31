Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe´nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.