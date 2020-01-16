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Beşiktaş'taki makas kazasında 22.5 yıl talep edildi

Beşiktaş'ta makas atan aracın neden olduğu kazadan 18 gün sonra bir mucize bir de dram yaşanmıştı. Kazada "öldü" denilen Hiranur'un yaşadığı, yaşıyor denilen Gülnur'un ise hayatını kaybeden kişi olduğu ortaya çıkmıştı. 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı bu kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Halen firari olan şüpheli Yusuf Arıkboğa hakkında 22.5 yıla kadar hapis talep edildi. 4 kişi hakkında da "suçluyu kayırmak"tan 5 yıl hapis isteniyor

16.01.2020 - 18:04 | Güncelleme:
Makas kazası
Serdar Kulaksız

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta geçen Haziran ayında makas atarak ilerleyen alkollü sürücünün neden olduğu kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişide yaralandı.

ARACI KULLANAN HALEN FİRARİ

Kazaya neden olan Yusuf Arıkboğa ve yanındaki iki kişi, olay yerine gelen yakınları tarafından kaçırıldı. Yusuf Arıkboğa halen firari olarak aranırken olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

BİR DRAM BİR MUCİZE

Korkunç kazada bir mucize bir de dram yaşandı. Olaydan 18 gün sonra 9 yaşındaki iki yeğenin isimlerinin karıştığı anlaşıldı. Öldü denilen Hiranur Özçelik'in yaşadığı, Gülnur Eray'ın ise hayatını kaybeden kişi olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Makas atarak kazaya neden olan alkollü sürücü Yusuf Arıkboğa hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22.5 yıla kadar hapis talep edildi. 2'si tutuklu 4 kişi hakkında da "Suçluyu kayırmak" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis talep ediliyor.

 

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