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        Beşiktaş, Tadic'i bekliyor

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi Dusan Tadic'ten haber bekliyor. Sırp oyuncu, Ajax ile bir yıllık sözleşmesini feshederse temaslar hızlanacak

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 12:55
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          Beşiktaş sezona Almanya'da hazırlanıyor. Grassau kasabasında güç depolayan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor.

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          Siyah beyazlılar, hücuma zenginlik kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı.

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          Beşiktaş'ta Dusan Tadic'in Ajax ile yapacağı görüşme bekleniyor.

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          Hollanda ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan deneyimli futbolcu, kulübünden bonservisini alma konusunda kolaylık isteyecek.

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          Yönetim, Tadic'in bonservisini alması halinde girişimlerini hızlandıracak. Sırp futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

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          5 sezondur Ajax forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 241 maça çıktı. 

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          105 kez fileleri sarsan Tadic, 112 kez de gol pası verdi.

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