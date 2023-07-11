Beşiktaş, Tadic'i bekliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi Dusan Tadic'ten haber bekliyor. Sırp oyuncu, Ajax ile bir yıllık sözleşmesini feshederse temaslar hızlanacak
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Beşiktaş sezona Almanya'da hazırlanıyor. Grassau kasabasında güç depolayan siyah beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor.
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Siyah beyazlılar, hücuma zenginlik kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı.
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Beşiktaş'ta Dusan Tadic'in Ajax ile yapacağı görüşme bekleniyor.
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Hollanda ekibiyle sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan deneyimli futbolcu, kulübünden bonservisini alma konusunda kolaylık isteyecek.
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Yönetim, Tadic'in bonservisini alması halinde girişimlerini hızlandıracak. Sırp futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.
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5 sezondur Ajax forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 241 maça çıktı.
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105 kez fileleri sarsan Tadic, 112 kez de gol pası verdi.
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