Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - İSTANBUL

AA

Dolmabahçe Caddesi Resim Müzesi mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 kamyonet ile içerisinde yolcu bulunmayan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait bir otobüs çarpıştı.Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, kaldırıma çıkarak ağaç ve elektrik diğerine çarparak durabildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Öte yandan kaza sonrası caddede trafik yoğunluğu yaşandı.