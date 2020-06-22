Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 yenen Beşiktaş'ta keyifler yerinde… Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ın haftayı birer puanla tamamlamasıyla siyah-beyazlıların ilk 4 için iştahı kabardı. Takımını Avrupa'ya taşımak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının performansı ve rakiplerin puan kaybetmesiyle mutlu oldu.

Süper Lig’in yeninden başlamasıyla birlikte genç futbolculara daha çok şans veren Yalçın, iki haftadır 11’de oynattığı Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’a tam not verdi. 19 yaşındaki Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz’da Denizli deplasmanında ikinci yarıda forma giydi.

19 yaşındaki Kerem Kalafat ile 17 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin de Süper Lig’in son 6 haftası öncesinde A takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Öte yandan yeni sezonda hedefe yürüyecek bir ekip yaratmak isteyen Sergen Yalçın, takıma kazandırılan genç futbolcuların yanına tecrübeli ve fark yaratabilecek isimlerin katılmasını istiyor.

Yönetimle sık sık bir araya gelen Yalçın, transfer çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunuyor.

Scout ekibine de takviye yapılmasını istediği mevkileri ileten tecrübeli teknik adamın gelecek listeye göre durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.