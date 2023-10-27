Beşiktaş'ta yüksek tansiyon: Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi

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Norveç deplasmanına giden Siyah-Beyazlı taraftarlar, yenilginin ardından soluğu takımın kaldığı otelin önünde aldı.

Futbolculara tepki gösteren taraftarları, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz sakinleştirdi.

Burak Yılmaz, taraftarlarla yaptığı konuşmada "Siz bir şey demeden söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Haklsınız. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından Burak Yılmaz'ı kırmayan Beşiktaş taraftarları, otel önünden ayrıldı.