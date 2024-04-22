Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyeleri, futbol takımıyla buluştu!

Beşiktaş Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyeleri, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımı ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynanacak yarı final mücadelesi öncesi tesislerde maçın önemine vurgu yapıldığı ve başarılar dilendiği belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

''Asbaşkanlarımız Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımımızla bir araya geldi.