Beşiktaş'ta yılın ilk divan toplantısı 9 Mart'ta
Beşiktaş'ta yılın ilk divan kurulu toplantısı, 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Giriş: 04.03.2024 - 16:29 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:30
Beşiktaş Kulübünün 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hilton İstanbul Bosphorus Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda, bu yıl itibarıyla divan kurulu üyeliğine hak kazanan isimlere mazbataları teslim edilecek.
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