Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimi yarın mazbatasını alacak
Beşiktaş'ta yapılan başkanlık seçimleri sonucunda göreve başlayacak olan Hasan Arat ve yönetimi mazbatasını yarın alacak
Giriş: 04.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:05
Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.
Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.
Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpte dün gerçekleştirilen ve Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilmişti.