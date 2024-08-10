Beşiktaş'ta yeni yolcu Muleka
Beşiktaş'ta ayrılıklar sürerken Jackson Muleka için de Suudi Arabistan yolları gözüktü
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni ayrılıklar kapıda. Son olarak Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varan Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka da Arabistan yolcusu.
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Demokratik Kongolu golcünün bir süredir peşinde olan Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood, Beşiktaş'la satın alma opsiyonu konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Muleka, ilk başta teklife soğuk baksa da sonrasında Arabistan ekibine gitmeye olumlu yaklaştı. Kiralama bedelinin 1 milyon Euro ve satın alma opsiyonunun ise 3 milyon Euro olduğu öğrenilen anlaşma kısa süre içinde resmiyete dökülecek.
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Beşiktaş, Muleka'nın da ayrılmasıyla yeni hamleler için yabancı kontenjanında yer açmış olacak.
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