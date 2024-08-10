Beşiktaş'ta yeni yolcu Muleka

Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği Muleka, ilk başta teklife soğuk baksa da sonrasında Arabistan ekibine gitmeye olumlu yaklaştı. Kiralama bedelinin 1 milyon Euro ve satın alma opsiyonunun ise 3 milyon Euro olduğu öğrenilen anlaşma kısa süre içinde resmiyete dökülecek.