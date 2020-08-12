Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda N'Sakala'nın takımla ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı idmanın, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç ile süren antrenmanın, yarı sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ile sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.