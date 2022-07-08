Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, iki grup halinde top ve taç çalışmasının ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında yarın TSİ 17.00'de Tivoli Stadium, Innsbruck'ta Werder Bremen ile karşılaşacak.