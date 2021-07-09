Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.