Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Oyunculara, gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışması ve koşular ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.