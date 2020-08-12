Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.

İstasyonlarda denge ve kuvvet çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, açma-germe ile idmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.