BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan kuvvet çalışmaları ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30´da ve 18.00´de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.